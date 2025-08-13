Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске
- 15:56, 13 августа 2025
- Обновлено: 16:43, 13 августа 2025
Сергей Лавров
CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске 15 августа. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США «Элмендорф-Ричардсон» в Анкоридже на Аляске, cообщал CNN со ссылкой на источники. Российская сторона называла основной темой переговоров конфликт в Украине.
12 августа Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили аспекты подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
