Украина готова обсудить с Россией прекращение огня в небе, - советник Зеленского
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) -  Украина готова рассмотреть вариант перемирия с Россией в воздухе, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, Вашингтон предлагал полное прекращение огня, в том числе отказ от ракетных ударов и атак беспилотников.

«Ни один из этих сценариев не был принят Россией. Воздушные удары — ключевой инструмент, с помощью которого Москва оказывает психологическое давление на Украину. <…> Россия вряд ли захочет лишиться возможности применения авиации и массового применения беспилотников. Однако Украина готова это обсудить, готова рассмотреть этот сценарий и считает его начальным этапом для реалистичных переговоров», — сказал Подоляк. 

Весной Киев и Вашингтон обсуждали вариант частичного прекращения огня на Украине, предполагающего запрет на удары беспилотниками и ракетами дальнего радиуса действия, а также отказ от боевых действий в Черном море. Российская сторона утверждала, что призывы к прекращению огня без предварительных условий необходимы только для перевооружения ВСУ.

