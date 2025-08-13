экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сильные дожди и спад жары ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Под влиянием Северо-западного циклона 14-16 августа на западе, севере, востоке и в центре Казахстана прогнозируются дожди, временами сильные, с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает «Казгидромет».

В отдельных районах юга на фоне высокой температуры пройдут кратковременные дожди с грозами. Также по всей республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере и востоке возможен туман.

На западе республики ночью +13+18, днем +20+30 градусов, на северо-западе, севере Казахстана ночью +10+18, днем +18+26 градусов, небольшой спад жары днем ожидается в центре, на юго-западе страны до +20+28 градусов, на юге и юго-востоке до +30+35 градусов. На востоке республики сохраняется жаркая погода, днем будет +25+30 градусов

