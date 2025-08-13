За полгода в Узбекистане зафиксировали свыше 48 тысяч случаев насилия и притеснения женщин

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - С начала 2025 года в Узбекистане зарегистрировано 48 303 случая притеснения и насилия в отношении женщин, что на 121% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявила член Комитета Сената Узбекистана по вопросам молодежи, женщин, культуры и спорта Малика Кадирханова в запросе, отправленном председателю Комитета семьи и женщин Зулайхо Махкамовой.

По официальной статистике, наибольшее количество случаев зафиксировано в Ташкентской области — 9414, в Бухарской области — 5612, Кашкадарьинской — 5268 и Андижанской — 4808. За шесть месяцев 2025 года 930 женщинам были выданы повторные охранные ордера.

В своем запросе сенатор Кадирханова подчеркнула, что, несмотря на действующие меры и законы, в стране наблюдается рост числа случаев притеснения и насилия в отношении женщин (со своей стороны предположим, что на рост статистики сильно повлиял тот факт, что узбекистанки стали чаще обращаться за помощью, а не замалчивать проблему. – Прим. «Ферганы»). Кадирханова попросила Комитет семьи и женщин представить разъяснения о мерах по выявлению причин, профилактике, взаимодействию с другими органами и формированию в махаллях (общинах) атмосферы нетерпимости к таким нарушениям.

В начале августа пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов рассказал, в первые шестьм есяцев текущего года к ответственности за бытовое насилие и сексуальные домогательства в Узбекистане привлекли более 6000 человек. В частности, административную ответственность по статье 59-2 («Семейное (бытовое) насилие») понесли 4952 человека, из них 3200 оштрафованы, 1752 арестованы. По уголовным делам за эти преступления осуждены 231 человек, в том числе 65 приговорены к лишению свободы.

За сексуальные домогательства с января по июнь 2025 года оштрафованы 358 человек, арестованы 628; всего к административной ответственности привлечены 986 нарушителей. Кроме того, за незаконное разглашение сведений, порочащих честь и достоинство личности (статья 141-3), осуждены 99 человек, из них 24 получили тюремные сроки.

По данным пресс-службы Национального агентства социальной защиты, за первые полгода женщинам, пострадавшим от насилия, было выдано свыше 41 тысячи охранных ордеров. Центры социального обслуживания «Инсон» оказали помощь 11 914 женщинам. В комнатах первичной поддержки помощь получили 4006 женщин. В реабилитационные центры помещены 512 женщин и 709 детей, здесь им предоставили социальную и психологическую поддержку.