Младшая дочь Эмомали Рахмона возглавила управление реформ Минздрава Таджикистана

Фарзона Эмомали

CentralAsia (TJ) - Фарзона Эмомали назначена начальником управления реформ, первой медико-санитарной помощи и международных связей Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Учитывая навыки и профессионализм молодого специалиста, в этом году приказом министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ Фарзонаи Эмомали назначена начальником управления реформ, первичной медико-санитарной помощи и международных связей центрального аппарата Министерства», – говорится в сообщении ведомства.

Фарзона Эмомали, младшая дочь президента Эмомали Рахмона, родилась 4 июля 1998 года в Душанбе.

После окончания средней школы поступила в филиал Лицея МГУ имени Ломоносова в Душанбе, окончила его с отличием в 2014 году.

В том же году поступила на лечебный факультет Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино, который окончила в 2020 году также с отличием. В 2022 году она завершила клиническую ординатуру по специальности «педиатрия», а в 2023 году с отличием окончила Академию государственного управления при президенте РТ по специальности «государственное управление».

С 2021 года Фарзона Эмомали работает специалистом в управлении реформ, первичной медико-санитарной помощи и международных связей аппарата Минздрава.

Член Народной Демократической партии Таджикистана, не замужем, воспитывает одного ребенка.

