Более 1200 нелегальных мигрантов утонули в 2025 году, пытаясь попасть в Европу, - ООН

CentralAsia (CA) - По данным ООН, с начала текущего года при попытке добраться до Европы по морю погибло в общей сложности 1212 нелегальных мигрантов. Больше всего — 675 человек — погибло при пересечении центральной части Средиземного моря. 250 человек — в водах Атлантического океана вдоль западного побережья Африки. 155 человек погибло в западной части Средиземного океана, 132 человека — в восточной части.

Сообщается, что нелегальные мигранты пытаются достичь морем берегов Испании, Италии и Греции, где либо сдаются властям в надежде получить убежище, либо пытаются по суше перебраться вглубь континента.

Наиболее популярными местами нелегального отправления в Европу через море являются западное побережье Турции, побережья Ливии, Туниса, Алжира, Марокко и Западной Сахары. Больше всего на территорию Европы по морю в 2025 году проникло нелегальных мигрантов из Бангладеш (11 331 человек). На втором месте египтяне (7599 человек), на третьем – жители Афганистана (6616 человек). В топ-10 также вошли граждане Мали, Эритреи, Судана, Алжира, Пакистана, Сомали и Сенегала.