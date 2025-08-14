Монголия возглавит разработку новой стратегии Азиатско-Тихоокеанского почтового союза (APPU)

слева: генсек APPU д-р Виная Пракаш Сингх и исполнительный директор АО «Монгол Шуудан» Тэлмэн Гэрэлт

В ходе заседания Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского почтового союза, состоявшегося в Улан-Баторе, исполнительный директор АО «Монгол Шуудан» («Почта Монголии») ТЭЛМЭН Гэрэлт был официально назначен председателем рабочей группы по разработке «Видения APPU 2030» — новой стратегии на период до 2030 года.

Данная стратегия определит направление развития Азиатско-Тихоокеанского почтового союза (APPU) на ближайшие 4 года и станет базовым документом для региональной политики почтовой логистики, цифровой трансформации и сотрудничества.

Конгресс ВПС, высший орган Всемирного почтового союза, проводится каждые четыре года и характеризуется принятием правил и решений, которые будут действовать в течение следующих четырех лет. Следующий конгресс запланирован на сентябрь этого года в Дубае. Цель заседания Управляющего совета — предварительно обсудить стратегии, правила и политику, которым будут следовать страны-члены ВПС и её назначенные операторы в течение следующих четырёх лет, а также представить свои мнения и выводы конгрессу.

Азиатско-Тихоокеанский почтовый союз (APPU) — межправительственная организация, объединяющая 32 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Целью союза является расширение, упрощение и улучшение почтовых отношений, а также содействие сотрудничеству в области почтовых услуг между странами-членами. APPU — это ограниченный союз, как определено в статье 8 Всемирного почтового союза, служащий для координации почтовых услуг в регионе. Штаб-квартира находится в Бангкоке, Таиланд.

APPU был образован (в его нынешнем виде) международным договором в рамках Азиатско-Тихоокеанской почтовой конвенции, подписанной в Джокьякарте 27 марта 1981 года. Организация была основана в 1961 году.

В настоящее время в эту организацию входят около 30 стран, среди которых Монголия, Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Фиджи, Индия, Индонезия, Иран, Япония, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Мьянма, Науру, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Южная Корея, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Таиланд, Тонга, Вануату и Вьетнам.

APPU также руководит Азиатско-Тихоокеанским почтовым колледжем (APPC), основанным в 1970 году для поддержки обучения и повышения квалификации почтовых работников государств-членов. APPC также находится в Бангкоке, Таиланд.

