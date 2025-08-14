экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Посол Буанган заявил о готовности повысить квалификацию специалистов по кибербезопасности Монголии

CentralAsia (MNG) -  

13 августа министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Батшугар Энхбаяр встретился с послом США в Монголии Ричардом Буанганом.

В ходе встречи министр Батшугар Энхбаяр выразил желание внедрить в Монголии международные платежные инструменты, такие как Google pay и Paypal.

Батшугар Энхбаяр
Батшугар Энхбаяр

Министр также предложил продолжить сотрудничество в области укрепления кадрового потенциала в сфере кибербезопасности и изучения передового опыта США в области поддержки стартапов.

Ричард Буанган
Ричард Буанган

Посол Ричард Буанган выразил приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества в области кибербезопасности, повышения квалификации монгольских специалистов по кибербезопасности, дистанционного зондирования, освоения космоса и информационных технологий.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам исследований и сотрудничества в области новых передовых технологий в области связи, информационных технологий и кибербезопасности с участием университетов и научно-исследовательских институтов.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
