Монголия начинает работу по японским методам управления человеческими ресурсами

432 студента обучались в Японии по стипендии JDS на развитие человеческих ресурсов

В резиденции посла состоялась торжественная церемония проводов 24-го набора магистрантов и 9-го набора докторантов в рамках программы японской грантовой помощи на развитие человеческих ресурсов JDS.

Цель этой программы, основанной в 1999 году, — подготовка в Японии компетентных лидеров будущего, которые после окончания обучения смогут внести свой вклад в социально-экономическое развитие своей родины.

Стипендиальная программа JDS реализуется более чем в 20 странах Юго-Восточной Азии, и в Японии обучается более 6000 молодых людей. Из 432 монгольских студентов, получивших образование в Японии по программе, которая стартовала в Монголии в 2001 году, 389 студентов, окончивших магистратуру и 7 докторских программ, в настоящее время работают в различных секторах, таких как государственные организации и Банк Монголии.

В рамках программы JDS в 24-м потоке магистратуры будут обучаться 14 студентов: 2 в Университете Сайтама, 2 в Международном университете Японии, 3 в Университете Мэйдзи, 2 в Национальном институте политических исследований, 2 в Университете Хиросимы, 1 в Университете Риккё и 2 в Университете Нагоя. Что касается 9-го потока докторской программы, начавшейся в 2016 году, один студент будет учиться в Университете Цукуба.

Студенты стипендиальной программы JDS вернутся на родину, где внесут свой вклад в производительную рабочую силу страны, а также в укрепление взаимопонимания и дружеских отношений между двумя странами.

Проект стипендий для развития человеческих ресурсов (JDS) поддерживает развитие человеческих ресурсов, предоставляя молодым лидерам из целевых стран полные стипендии для обучения в ведущих японских университетах.

От стипендиатов JDS ожидается, что они внесут вклад в социально-экономическое развитие своей страны, активно участвуя в разработке и реализации политики социально-экономического развития после завершения программы и возвращения на родину.

Благодаря программе JDS молодые лидеры также могут лучше понять японское общество, узнать об общих интересах и работать над достижением общих целей. Программа JDS создает систему, в которой академические обмены, включающие погружение в языковую среду и опыт работы в различных областях, становятся инструментом укрепления международных отношений.

Программа JDS, запущенная в 1999 году, изначально была ориентирована на азиатские страны, переходящие к рыночной экономике. Однако постепенно целевые страны расширились, включив в себя и другие страны с тесными двусторонними отношениями с Японией, которые запросили поддержку в развитии человеческих ресурсов. Программа JDS реализуется в 23 странах-партнерах, а в 2024 году к программе присоединилась Украина.

В 2024 году было принято 315 стипендиатов JDS из 20 стран, а общее число стипендиатов JDS, приехавших в Японию на программы магистратуры и докторантуры, составляет 6345 человек.

