Акции ICFG удвоились благодаря партнерству монгольского дочернего предприятия с Mobicom

CentralAsia (MNG) -

Компания ICFG Ltd во вторник сообщила, что ее монгольское дочернее предприятие Connect Life LLC получило лицензию на специализированное страхование жизни, после чего единственный акционер Connect Life, компания Insur LLC, заключила партнерство с Mobicom Corp LLC.

В ответ на это акции ICFG во вторник днём на лондонской бирже выросли вдвое, достигнув 36,00 пенсов. За последний год они по-прежнему падают на 29%.

ICFG — инвестиционная монгольская компания, созданная для приобретения компаний, занимающихся улучшением качества предоставления и использования финансовых услуг в Азии. Ранее компания была известна как Fintech Asia Ltd и сменила название после обратного поглощения ICFG Pte Ltd в феврале.

Лицензия была выдана Комиссией по финансовому регулированию Монголии. С 24 июля Connect Life получает право предоставлять «комплексный спектр продуктов страхования жизни и аннуитетов, включая срочное страхование жизни, пожизненное страхование, накопительное страхование, пенсионное страхование и аннуитеты, на всем рынке Монголии», — пояснили в компании.

SIBJ Capital, инвестиционное подразделение ICFG, ранее приобрело 51% акций единственного акционера Connect Life — компании Insur.

После этого Insur заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Mobicom, крупнейшим в Монголии поставщиком телекоммуникационных и ИКТ-услуг и местным дочерним предприятием японской KDDI Corp.

Под брендом Mobilife обе компании будут разрабатывать и распространять продукты цифрового страхования жизни среди примерно 1,7 млн клиентов Mobicom. Insur предоставит свою платформу цифрового страхования, стартовый капитал и экспертизу в сфере регулирования.

«Это партнерство знаменует собой выход ICFG и Mobicom на рынок страхования жизни Монголии и соответствует стратегической цели ICFG по расширению своего присутствия в секторе InsurTech и предоставлению доступных технологичных финансовых услуг на всех своих рынках», — заявили в ICFG.

Компания заявила, что дальнейшие заявления будут сделаны «по мере необходимости».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения