ЮНИСЕФ и Великобритания создадут Центр раннего развития детей «Growing Up Green» в аймаке Орхон

ЮНИСЕФ Монголия и посольство Великобритании в Монголии совместно построят энергоэффективный центр раннего развития детей (РРД).

ЮНИСЕФ и посольство Великобритании в Монголии подписали соглашение о партнерстве для запуска проекта «Growing Up Green» — климатически оптимизированного центра раннего развития детей в аймаке Орхон.

В рамках проекта будет отремонтировано существующее общественное здание в баге (баг — наименьшая административно-территориальная единица) Эрдэнэ сомона Баян-Өндөр, что позволит создать энергоэффективную, безугольную и дружелюбную к детям среду. После ввода в эксплуатацию центр будет предоставлять услуги здравоохранения, питания, дошкольного образования и поддержки родителей более чем 500 детям в возрасте до пяти лет. Проект реализуется при софинансировании Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) и администрации губернатора аймака Орхон.

На церемонии подписания соглашения представитель ЮНИСЕФ в Монголии Эварист Куасси-Комлан отметил: «Это партнёрство объединяет два важнейших приоритета Монголии: борьбу с изменением климата и развитие детей младшего возраста. Поэтапно отказываясь от угля и переходя на возобновляемые источники энергии, мы заботимся о здоровье детей и обеспечиваем им более экологичное будущее».

Посол Великобритании в Монголии Фиона Блайт подчеркнула: «Великобритания давно поддерживает усилия Монголии по достижению более экологичного будущего и инклюзивного развития. Именно поэтому мы гордимся тем, что поддерживаем эту инициативу, способствующую развитию на местном уровне. Мы по-прежнему привержены сотрудничеству с международными партнерами в целях защиты окружающей среды, поддержки развития детей и построения будущего, в котором каждый ребенок сможет развиваться в здоровой и безопасной среде».

Проект позволит сократить теплопотери в центре раннего развития детей (РРД) за счёт установки системы отопления на солнечной энергии, системы кондиционирования воздуха в помещении и создания ландшафтного дизайна на открытом воздухе. Кроме того, центр планирует предлагать обучающие программы для родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми, по вопросам воспитания детей, питания, здоровья и устойчивого образа жизни.

Эта инициатива, согласованная с Национальной программой развития детей младшего возраста Монголии и целями Парижского соглашения, станет пилотным проектом, призванным продемонстрировать возможность интеграции возобновляемых источников энергии в местную инфраструктуру. В течение следующих пяти лет эта модель будет масштабирована по всей стране, позволит отказаться от использования угля в общественных зданиях и повысить устойчивость местных сообществ к изменению климата.

Начало реализации проекта запланировано на август 2025 года, а окончание — на март 2026 года.

