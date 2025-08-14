При поддержке гранта Великого Герцогства Люксембург будет создан независимый сердечно-сосудистый центр

CentralAsia (MNG) -

В новом центре будут проводиться не только операции на сердце и другие виды лечения, но и трансплантация сердца.

Принято решение о создании независимого сердечно-сосудистого центра в Третьей национальной больнице. Общая стоимость проекта составляет 56,3 млн долларов США. Из них 32,9 млн долларов США — это кредит Европейского банка реконструкции и развития, а 22,4 млн долларов США — грант Великого Герцогства Люксембург.

В течение последних 34 лет финансирование в области медицины и многих других направлений осуществлялось за счёт кредитов и грантов. Уникальность этого периода заключается в том, что почти треть всего финансирования предоставлена в виде грантов.

За последнее десятилетие Великое Герцогство Люксембург успешно реализовало трёхэтапные проекты в области сердечно-сосудистой медицины совместно с Министерством здравоохранения и Больницей № 3.

В результате сумма гранта была увеличена, а инвестиции осуществлялись в партнёрстве с Европейским банком реконструкции и развития.

Проект будет реализован в течение трёх лет и будет включать в себя комплекс работ, включая строительство, оснащение, а также обучение врачей и персонала. Правительство поддержало этот проект, поэтому он будет включён в пакет мер по развитию сектора здравоохранения в бюджете, который будет представлен 1 сентября и вынесен на обсуждение парламента. Реализация проекта начнётся в следующем году.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения