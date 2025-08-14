Монголия создаст обученные спасательные отряды, оснащенные специальным оборудованием

CentralAsia (MNG) - 13 августа 2025 года заместитель премьер-министра Монголии г-н Амарсайхан Сайнбуян провел официальную встречу с директором представительства Азиатского банка развития (АБР) в Монголии г-жой Шеннон Коулинг.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двустороннего сотрудничества, ходе и результатах реализуемых проектов и программ, а также о будущих приоритетах сотрудничества и планируемых мероприятиях.

Кроме того, стороны обсудили вопросы совершенствования системы защиты от стихийных бедствий, включая модернизацию системы раннего оповещения Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) и решение вопросов финансирования необходимой техники и оборудования. Для снижения риска стихийных бедствий и укрепления местного потенциала быстрого реагирования правительство планирует привести структуру и организацию ГУЧС в соответствие с Политикой регионального развития и поэтапно создать подразделения с функциями воздушного поисково-спасательного обеспечения и пожаротушения.

Заместитель премьер-министра г-н Амарсайхан подчеркнул, что более 280 из 330 сомонов Монголии в настоящее время испытывают нехватку поисково-спасательных подразделений, что повышает риск стихийных бедствий. Заместитель премьер-министра подчеркнул необходимость создания в каждом сомоне полностью укомплектованных и оснащенных спасательными подразделениями, отвечающих национальным стандартам.

В результате реализации проекта местные подразделения экстренных служб будут оснащены специализированными спасательными подразделениями, способными проводить спасательные работы на воде, тушить пожары на высотах и проводить операции в труднодоступных районах, используя передовое техническое оборудование. Это будет способствовать созданию общенациональной системы, устойчивой к стихийным бедствиям, что станет важнейшим шагом на пути к укреплению потенциала Монголии по противодействию чрезвычайным ситуациям.

Вице-премьер отметил, что создание государства, устойчивого к стихийным бедствиям, и реализация регионального развития на практике являются приоритетами, изложенными в долгосрочной политике развития Монголии «Видение-2050» и Программе действий на 2024–2028 годы. Вице-премьер подчеркнул большое стратегическое значение поддержки и сотрудничества Азиатского банка развития в достижении этих целей.

Заместитель премьер-министра г-н Амарсайхан добавил, что Монголия по-прежнему привержена последовательной реализации проектов и программ по снижению риска стихийных бедствий, укреплению потенциала местных организаций, созданию стандартизированных систем и содействию устойчивому социально-экономическому развитию.

