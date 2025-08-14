Великий Государственный Хурал одобрил кредитные рейтинги для улучшения финансового планирования граждан

CentralAsia (MNG) - Хотя информация о заемщиках централизована в базе данных в соответствии с действующим законодательством «О кредитной информации Монголии», использование информации или утверждение методологий оценки со стороны уполномоченного органа не регулируется.

Таким образом, Закон о внесении изменений в Закон о кредитной информации вводит новые правила, включая определение кредитоспособности заемщика, установление платы за продукты и услуги, использование кредитной информации исключительно для оценки кредитоспособности и запрет на использование такой информации в целях, не указанных в законе.

С принятием закона гражданам будет проще развивать культуру понимания своего кредитного рейтинга и своевременного внесения платежей для его улучшения. Это поможет людям эффективнее планировать финансы своего бизнеса, укрепить финансовую дисциплину, исправить любые неточности в кредитной базе данных и предотвратить другие рискованные финансовые действия.

База данных кредитной информации содержит сведения о кредитах и платежных обязательствах государственных и частных организаций, граждан и предприятий. Данные предоставлены 12 банками, 436 небанковскими финансовыми организациями, телекоммуникационными компаниями, фондами, находящимися в ведении министерств и ведомств, а также сберегательно-кредитными кооперативами. По данным Управления по связям со СМИ и общественностью Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии, по состоянию на текущий год в базе данных хранится информация о кредитах 1,6 млн граждан и 19 600 предприятий.

