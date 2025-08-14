В России объявили об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В России «частично ограничивают» звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

Роскомнадзор, ссылаясь на данные правоохранительных органов и обращения граждан, утверждает, что эти мессенджеры «стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Требования о «принятии мер противодействия» владельцы мессенджеров проигнорировали, говорится в сообщении РКН.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — добавили в ведомстве.

В свою очередь в Минцифры заявили, что доступ к звонкам в Telegram и WhatsApp восстановят, после того как мессенджеры выполнят требования российского законодательства. Ведомство считает, что ограничение звонков в этих приложениях положительно повлияет на снижение числа звонков от мошенников.

Пользователи WhatsApp и Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе звонков в мессенджерах 10-11 августа 2025 года.