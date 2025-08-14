Зеленский и европейские лидеры провели онлайн-саммит с Трампом

CentralAsia (CA) - В среду европейские лидеры и президент Украины провели виртуальную встречу с Дональдом Трампом — она была назначена в преддверии его саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «Би-би-си».

На прошлой неделе США и РФ договорились о встрече Трампа и Путина. Это первый с 2021 года американо-российский саммит.

В пятницу Трамп примет Путина в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски с населением около 300 тысяч человек.

Как заявил президент США, это будет «пробная» встреча в рамках его усилий по прекращению войны в Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала предстоящий саммит «упражнением на умение слушать».

В Европе обеспокоены непредсказуемостью исходов этой встречи и опасаются, что лидеры США и России могут принять решения, которые будут иметь серьезные последствия, и даже оказать давление на Украину, вынуждая ее согласиться на невыгодные условия.

Как отмечает агентство Reuters, целью онлайн-встречи 13 августа было предупредить президента США о рисках заключения перемирия ценой интересов Киева.

Европейские лидеры, стараясь не вызвать недовольства Трампа, неоднократно подчеркивали, что поддерживают его мирные инициативы, но при этом настаивали: любые договоренности, касающиеся будущего Украины, должны обсуждаться и заключаться только с ее участием.

Президент Зеленский в среду лично прилетел в Берлин для участия в онлайн-саммите.

Помимо Зеленского, в саммите принимали участие лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

При этом Польшу на встречах с европейскими лидерами представлял премьер-министр страны Дональд Туск, а на встрече с Трампом — новый президент Кароль Навроцкий, известный своими консервативными взглядами. До этого Польшу на переговорах об Украине как с европейскими союзниками, так и с США представлял Туск.

После видеоконференции между собой, европейские лидеры и Зеленский провели отдельную онлайн-встречу с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вслед за этим прошло онлайн-заседание «коалиции желающих» — группы стран, которые разрабатывают планы поддержки Украины.

Европейцы положительно отозвались о разговоре с Трампом.

«Надежда на мир в Украине есть», — сказал на пресс-конференции по итогам саммита Фридрих Мерц.

«Мяч теперь на стороне Путина», — заявил генсек НАТО Марк Рютте. Европа и США, по его словам, объединены в своем желании завершить войну в Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала разговор с Трампом «очень хорошим». «Сегодня Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине», — сказала она.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, обсуждать обмен территориями можно только с участием Украины.

«Территориальные вопросы, касающиеся Украины, могут и будут обсуждаться только президентом Украины», — сказал Макрон журналистам.

Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но о юридическом признании «оккупированных территорий» речи быть не может, заявил Мерц.

«Любые вопросы, которые касаются территориальной целостности нашей страны, не могут обсуждаться без участия нашего народа и в обход конституции Украины», — вновь повторил на брифинге с Мерцем Владимир Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что прекращение огня в Украине станет центральной темой разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным во время встречи на Аляске.

«Мы надеемся, что центральной темой на встрече будет прекращение огня, немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент Соединенных Штатов Америки. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим следующие наши уже взаимные шаги», — сказал Зеленский.

Дональд Трамп позднее сказал, что провел «очень хороший разговор» с европейскими лидерами. Он также заявил о желании провести трехстороннюю встречу с участием президентов России и Украины, если саммит с Путиным на Аляске пройдет удачно.

По словам Трампа, если Путин не согласится прекратить войну, Россию ожидают «очень серьезные последствия». Какие именно, он не уточнил.

Вечером в среду американский телеканал NBC News, ссылаясь на анонимных осведомленных собеседников, сообщил, что Трамп во время онлайн-саммита сказал Зеленскому и европейским лидерам, что не собирается обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным дележку украинских территорий, а лишь намерен добиваться прекращения огня.

По сведениям этих собеседников, все участники разговора согласились, что условия мира нельзя обсуждать за спиной Украины.

Кроме того, все европейские участники предполагают, что если Путин не согласится прекратить огонь, то Трамп, скорее всего, введет новые санкции против России.

В общих чертах это именно те условия, о которых говорили Зеленский, Мерц и Макрон после разговора с Трампом.

«У некоторых из европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп не испытывает оптимизма относительно результатов его встречи с Путиным», — пересказывает NBC слова своих собеседников.