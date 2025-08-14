Telegraph: Трамп предложит Путину доступ к природным ресурсам Аляски и снятие санкций с авиаотрасли РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп на саммите, который пройдет в Анкоридже (штат Аляска), сделает несколько выгодных для России предложений Владимиру Путину, пишет The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Они будут включать в себя предоставление Москве доступа к природным ресурсам Аляски и отмену санкций США в отношении российской авиационной промышленности.

Предполагается, что список компромиссов, на которые США могут пойти в отношениях с Россией, чтобы ускорить соглашение о прекращении огня на Украине, представит министра финансов США Скотт Бессент на брифинге представителей администрации для президента США непосредственно перед встречей на Аляске. Трамп может предложить президенту России отмену запрета на экспорт запасных частей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов и доступ к ценным природным ресурсам на Аляске.

На Аляске находятся значительные неразведанные запасы нефти и газа, в том числе 13% мировых запасов нефти, пишет со ссылкой на оценки экспертов The Telegraph. США также могут предложить Путину доступ к редкоземельным минералам в Украине. Украина обладает 10% мировых запасов лития, который используется в производстве аккумуляторов, а два крупнейших месторождения лития находятся на территориях, контролируемых Россией, отмечает газета.

Источники издания в правительстве Великобритании сообщили, что обсуждаемые стимулы для России могут быть приемлемы для Европы, если не будут восприниматься как ее поощрение. Представитель Белого дома заявил изданию, что президент Трамп работает над мирным урегулированием конфликта в Украине, но администрация не комментирует предварительные обсуждения.

Весной США и Украина подписали долго обсуждавшееся до этого соглашение о недрах, по которому Вашингтон получил привилегированный доступ к новым проектам по разработке редкоземельных металлов на украинской территории. Эта сделка предполагает создание совместного инвестиционного фонда восстановления Украины и по замыслу обеих сторон должна стать своего рода гарантией безопасности для Киева. Часть месторождений при этом находится на территориях, захваченных Россией.