В Сербии произошли столкновения между оппозицией, сторонниками президента и полицией

CentralAsia (CA) - В нескольких городах Сербии произошли массовые столкновения оппозиционных демонстрантов со сторонниками президента Вучича и полицией, сообщает «Би-би-си».

Стычки противников президента Александара Вучича с членами его Сербской прогрессивной партии и полицией в среду происходили в столице Белграде, в Нови Саде на севере Сербии, в Нише на юге, в Крагуеваце в центре страны и в нескольких других городах.

Стороны, собравшись у местных офисов президентской партии, обстреливали друг друга фейерверками, забрасывали петардами, камнями и разными предметами, завязывали драки, а полиция пыталась их развести и разделить.

Президент Вучич вечером среды заявил, что в Нови Саде травмы получили 64 его сторонника и пообещал, что пощады «бандитам и хулиганам» не будет. Вучич лично вышел на улицу к членам своей партии, собравшимся у штаб-квартиры в Белграде.

Шеф сербской полиции Драган Васильевич объявил, что только в городке Врбас на севере страны в столкновениях были ранены 16 полицейских и 50 демонстрантов.

Сербская оппозиция во главе со студенческими организациями проводит акции протеста уже девять месяцев. Они начались после того, как с 1 ноября на вокзале Нови Сада обрушился железобетонный козырек, в результате погибли 16 человек.

Демонстранты требуют наказать виновных в этой трагедии, ужесточить борьбу с коррупцией, а также объявить внеочередные выборы.

В январе на фоне протестов в отставку ушел премьер-министр Сербии и бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич. В марте парламент страны утвердил это решение. Новым главой правительства стал профессор медицины Джуро Мацут, кандидатуру которого предложил Вучич.