В Узбекистане из-за сбоя в базе налоговых данных у граждан списали более $30 млн

CentralAsia (UZ) - В системе базы данных налогового комитета Узбекистана произошел технический сбой. Со счетов граждан незаконно списали около 400 млрд сумов (более $30 млн). Пресс-служба ведомства сообщила, что деньги постепенно возвращают на счета налогоплательщиков.

«Соответствующие заключения о возврате списанных со счетов налогоплательщиков средств уже полностью отправлены в казначейство»,— отметили в пресс-службе налогового комитета страны. По состоянию на 18:00 по местному времени деньги вернули 20,6 тыс. человек.

Сбой произошел в системе электронных налоговых услуг (my3.soliq.uz). Из-за него у 30,1 тыс. налогоплательщиков списали деньги. У более чем 10 тыс. человек были списаны суммы от 100 тыс. ($7,94) до 1 млн сумов ($79,89), уточнили в пресс-службе