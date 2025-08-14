В Астане пройдёт VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

CentralAsia (KZ) - В Астане 17-18 сентября состоится VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В форуме примут участие более 100 делегаций из 60 стран мира, включая духовных лидеров ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма и синтоизма, а также представителей международных организаций, политиков и экспертов.

Особое внимание привлекает участие патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верховного имама Аль-Азхара Шейха Ахмеда ат-Тайеба и других авторитетных религиозных деятелей. Главная тема форума — «Диалог религий: синергия во имя будущего».

В программе мероприятий:

16 сентября — XXIII заседание Секретариата Съезда под руководством спикера сената Маулена Ашимбаева и специальная сессия по защите религиозных объектов под эгидой Альянса цивилизаций ООН.

17 сентября — пленарное заседание VIII Съезда с участием президента Казахстана.

18 сентября — секционные заседания, II Форум молодых религиозных лидеров на тему «Молодежь за мирное сосуществование» и торжественное закрытие форума.

Мероприятия пройдут в Дворце Независимости и Дворце мира и согласия. Организаторы ожидают, что форум станет значимой площадкой для укрепления межрелигиозного диалога и поиска совместных решений глобальных вызовов.

