США ради саммита на Аляске на неделю частично отменили санкции против РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США временно ослабило санкции против России для проведения саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщает управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

Для временного прекращения действия части санкций против России ведомство опубликовало генеральную лицензию № 125, она действует до 20 августа.

15 августа в Анкоридже на Аляске состоится встреча Трампа и Путина. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта в Украине.