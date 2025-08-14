Премьер Казахстана проверил модернизацию пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил автомобильные пункты пропуска «Қордай» и «Қарасу» на границе с Кыргызстаном.

Как сообщает пресс-служба Кабмина РК, он ознакомился с текущей инфраструктурой пунктов пропуска, имеющимися проблемами и планами по дальнейшему развитию.

На границе со странами ЕАЭС расположены 39 автомобильных пунктов пропуска. На двух из них ремонтные работы полностью завершены. Модернизация начата на десяти пунктах, в том числе находящихся на казахстанско-российской границе. Реконструкцией будут охвачены и другие пункты пропуска.

На АПП «Кордай» в результате ранее проведенной реконструкции увеличено количество полос движения с 4 до 8, число кабин паспортного контроля – с 20 до 40. Пропускная способность выросла в 4 раза по пассажиропотоку, в 2,7 раза по автотранспорту.

По пункту «Карасу» начата работа по модернизации, которая позволит увеличить пропускную способность с 700 до свыше 2 тысяч транспортных средств в сутки.

«Проект направлен на увеличение пограничной пропускной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями», - говорится в сообщении.

Премьер-министр поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение ремонтных работ, а также активизировать внедрение цифровых технологий по ускорению прохождения процедур.

Премьеру было доложено о реализации проекта по строительству индустриально-торгово-логистического комплекса, который станет ключевым центром хранения, переработки, консолидации и реализации товаров в составе международного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

Олжас Бектенов высказал критику в связи с затягиванием сроков строительных работ и поручил в кратчайшие сроки принять соответствующие меры и усилить контроль за качеством и темпом работ.

