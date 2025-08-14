МОМ: За последний месяц из Таджикистана депортировали около 1000 афганцев

CentralAsia (TJ) - Около 1000 афганских граждан были принудительно депортированы из Таджикистана за последний месяц, сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

По данным агентства, с 17 июля по 10 августа через пограничный переход «Пянджи Поён — Шерхон Бандар» на афганско-таджикской границе в Афганистан вернулись 1647 человек, из которых 976 были депортированы принудительно, остальные пересекли границу добровольно для посещения родственников или по другим личным причинам.

Усилившиеся депортации совпали с ужесточением мер таджикских властей. На пресс-конференции 7 августа министр внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода официально подтвердил высылку, подчеркнув, что депортированные лица нарушили местное законодательство. Власти указывают на такие причины, как отсутствие необходимых документов, использование страны как транзитной зоны, участие в незаконной деятельности и предоставление неверных данных при получении статуса беженца.

В начале июля, по сообщениям СМИ, афганским мигрантам в Таджикистане был дан 15‑дневный срок на выезд из страны. После этого власти начали масштабные задержания и депортации, главным образом в Душанбе, Вахдате и районе Рудаки. Многих афганцев задерживают прямо на рабочих местах, при этом семьи не всегда получают информацию о местонахождении и судьбе своих родственников.

По неофициальным данным, в Таджикистане до сих пор проживает более 10 тысяч афганских граждан, многие из которых опасаются депортации и вынуждены скрываться. Международные организации неоднократно призывали таджикские власти соблюдать права беженцев и воздерживаться от массовых депортаций, которые могут угрожать безопасности возвращающихся.

