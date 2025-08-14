Германия выделила полмиллиарда долларов на закупку оружия для Украины у США

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Правительство Германии в среду объявило, что выделит 500 млн долларов на закупку у США оружия и боеприпасов для Украины в рамках новой программы PURL.

«В эти пакеты помощи будет входить военная продукция, которая либо не производится европейской промышленностью, либо может быть поставлена Соединенными Штатами быстрее, чем европейскими партнерами или Канадой. Это, например, важнейшие противовоздушные средства. Они срочно нужны, чтобы защищаться от воздушных ударов России», — говорится в совместном пресс-релизе министерств обороны и иностранных дел Германии.

О новом механизме снабжения Украины, когда европейские страны НАТО будут покупать у США оружие и передавать Украине, объявили 14 июля президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Полумиллиардный взнос Германии стал третьим в рамках этого нового механизма, названного PURL -. аббревиатура английского названия, которое переводится как «Список приоритетных потребностей Украины».

Первыми о 500-миллионном взносе 4 августа объявили Нидерланды, на следующий день столько же пообещали внести вскладчину Дания, Норвегия и Швеция.