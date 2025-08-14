В Польше задержали сотрудника аппарата военного атташе Казахстана

CentralAsia (KZ) - Центр международных отношений Министерства обороны Казахстана подтвердил факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами. Такое сообщение появилось 13 августа в официальном Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации. Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан», — указано в сообщении. Иных подробностей в нем не приводится.

В начале августа польские власти сообщили о задержании дипломата из одной из постсоветских центральноазиатских стран по подозрению в шпионаже. В пользу какого государства он действовал, тогда не уточнялось. Два дня назад источник агентства КазТАГ сообщил, что задержанный — помощник военного атташе посольства Казахстана в Украине. Аналогичное сообщение появилось на сайте госагентства «КазИнформ», однако оттуда оно практически сразу было удалено.

По информации казахстанского издания Elmedia, задержание произошло еще 30 июля. Также источник издания сообщил имя подозреваемого — это Ануар Б. «Его дипломатический иммунитет действовал только в Украине, но ничего не препятствовало его задержанию и предъявлению обвинений в третьей стране», — утверждалось в статье.

