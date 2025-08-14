Путин перед саммитом на Аляске провел совещание с членами высшего руководства РФ

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом провел совещание в Кремле с членами высшего руководства, а также с представителями правительства и администрации президента.

«[Американская администрация предпринимает] достаточно энергичные и искренние усилия, для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира между нашими странами, в Европе, да и в мире в целом, если мы следующим этапом выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», — сказал Путин.

Переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Они начнутся в формате тет-а-тет, затем к лидерам присоединятся члены делегации. С российской стороны в саммите примут участие главы МИД, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также помощник российского президента Юрий Ушаков.