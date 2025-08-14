Пакистан объявил о создании ракетных войск

CentralAsia (CA) - Пакистан намерен создать ракетные войска в составе вооруженных сил страны, объявил премьер-министр Шахбаз Шариф, передает Reuters.

О таком шаге премьер объявил во время церемонии в Исламабаде в память о конфликте с Индией в мае. Церемония прошла в преддверии Дня независимости Пакистана — 14 августа.

«Они [ракетные войска] будут оснащены современной техникой», — заявил Шариф, добавив, что эти силы станут новой вехой в укреплении боеспособности пакистанской армии.

Высокопоставленный представитель службы безопасности заявил, что у этих сил будет собственное командование. «Очевидно, что они [ракеты] предназначены для Индии», — подчеркнул он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 2 августа заявил, что любая будущая атака со стороны Пакистана «будет встречена решительным возмездием» с использованием индийских систем вооружения. «Достаточно лишь упомянуть название BrahMos, чтобы не дать людям в Пакистане спать по ночам», — сказал тогда Моди.

Сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos разработала компания BrahMos Aerospace, совместное предприятие индийской Организации оборонных исследований и разработок и российского НПО машиностроения. Ракета выпускается в вариантах сухопутного, морского и воздушного базирования.

В апреле 2025 года напряженность между Индией и Пакистаном резко возросла после нападения боевиков «Фронта сопротивления» (связанного, по данным Нью-Дели, с группировкой «Лашкар-е-Тайба») на туристов в Кашмире, в результате чего погибли 26 человек. Индия в ответ приостановила действие ключевого водного договора 1960 года и закрыла единственный наземный пограничный переход.

6 мая Индия начала операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по Пенджабу и пакистанской части Кашмира. Пакистан ответил обстрелами, а 10 мая провел операцию «Баньян-уль-Марсус», атаковав индийские базы, аэродромы и ракетный склад. Кульминацией конфликта стал масштабный воздушный бой с участием, по разным данным, до 125 истребителей.

10 мая стороны при посредничестве США согласились на прекращение огня. По итогам 88-часового конфликта Индия сообщила о ликвидации более 100 боевиков, потерях пяти военных и 16 мирных жителей. Пакистан признал гибель 13 военных и 40 гражданских, включая женщин и детей, а также 78 раненых военнослужащих.