Монголки станут первыми спортсменками из Монголии, которые будут играть в волейбол на уровне NCAA в США

CentralAsia (MNG) - Монгольская спортсменка станет первой представительницей Монголии, обучающейся в Университете Тоусона в США по стипендии и играющей в волейбол на уровне NCAA.

Тэмуулэн Сансарболд планирует получить магистерскую степень по маркетингу в Университете Тоусона, получив полную стипендию. Она также стала одной из первых монгольских спортсменок, играющих в волейбол на уровне NCAA. Кроме того, на этом же уровне будет выступать Мишээл Болорсух из клуба «Хилчин».

Тэмуулэн родилась в 2002 году в городе Чойбалсан, аймак Дорнод.

«С тех пор, как я начала играть в волейбол, летом я хожу на тренировки. Но в остальное время года у меня очень плотный график занятий, тренировок и соревнований. Часто бывают моменты, когда мне хочется все бросить. Я всегда говорю себе, что если я этого не сделаю, то я не смогу этого сделать. Я так много тренировалась, что даже не смогла путешествовать с семьей летом. В целом, для детей, которые хотят учиться за границей по стипендии, спортивные навыки важны, но также важны ответственность, самоотверженность, учёба и знание языка. Нужно учиться очень хорошо. Я многому научусь за два года отсутствия и хочу вернуться домой и стать чемпионкой лиги с командой «Хилчин». Я также хочу показать Соединенным Штатам, что монгольские спортсмены ответственны и мастеровиты», - говорит Тэмуулэн.

Чемпионат NCAA по волейболу среди женщин — один из трёх чемпионатов по женскому волейболу в помещении, проводимых NCAA с 1981 года:

Чемпионат NCAA по волейболу среди женщин первого дивизиона

Чемпионат NCAA по волейболу среди женщин второго дивизиона

Чемпионат NCAA по волейболу среди женщин третьего дивизиона

С 1970 по 1980 год, до того как NCAA стала регулировать женский студенческий спорт, Женский межуниверситетский спортивный союз (Association for Intercollegiate Athletics for Women) проводил чемпионаты по волейболу среди женщин.

Волейбол был одним из двенадцати женских видов спорта, включённых в программу чемпионатов NCAA в 1981-82 учебном году, когда NCAA боролась с AIAW за единоличное управление женским студенческим спортом. AIAW продолжала проводить чемпионаты по тем же двенадцати (и другим) видам спорта; однако после года двух женских чемпионатов NCAA одержала победу над AIAW и получила членство.

В женском чемпионате NCAA по волейболу проводятся отдельные турниры для учебных заведений Дивизиона I, Дивизиона II и Дивизиона III. Это отличается от мужского волейбола NCAA, поскольку в нём гораздо больше школ-членов NCAA, предлагающих женский волейбол. До учебного года 2011–12 (мужской сезон 2012 года — женский волейбол NCAA — осенний вид спорта, а мужской — весенний) в мужском студенческом волейболе не было официальной дивизионной структуры, и все мужские команды, независимо от их дивизионной принадлежности, имели право соревноваться за один и тот же чемпионат NCAA. С сезона 2011–12 NCAA сократила чемпионаты, оставив Национальный студенческий чемпионат (ранее единственный мужской турнир) открытым для школ Дивизиона I и Дивизиона II, а Чемпионат Дивизиона III — для школ Дивизиона III.

