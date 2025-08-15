экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Forbes назвал Монголию направлением №1 в топ-5

CentralAsia (MNG) -  Приключенческие путешествия в отдаленные уголки Монголии, суровые Пиренеи в Испании или дикие районы Патагонии не только увлекательны, но и способны изменить вашу жизнь, — пишет издание Forbes.

Такие поездки могут выйти за рамки обычного отпуска и открыть новые горизонты. Хотя нельзя гарантировать, что именно эти пять путешествий изменят вашу жизнь, они точно подарят новые впечатления и позволят увидеть удивительные уголки мира.

Географические экспедиции: Дикие просторы Монголии — праздники и традиции на нетронутых землях.

Слово «Монголия» ассоциируется с приключениями, и это 12-дневное путешествие сочетает в себе изучение местной культуры и знакомство с ней. «Дикие края Монголии: праздники и традиции на диких землях» от Geographic Expeditions — это ваш шанс покататься на верблюдах-бактрианах в пустыне Гоби и встретиться с оленеводами у озера Хубсугул, самого глубокого озера в Центральной Азии.

Вы можете посетить традиционный праздник Наадам и получить шаманское благословение. Вас ждёт посещение Пылающих скал, где было обнаружено первое яйцо динозавра, и погружение в современные чудеса столицы, Улан-Батора, в этом краю суровой красоты. Стоимость от 11 650 долларов США (на человека, без учёта авиаперелёта, как и на все упомянутые здесь экскурсии).

Backroads: Пеший тур по озерному краю Патагонии в Аргентине

Не понимаю, почему Южная Америка до сих пор остается обделенной вниманием любителей приключений, за исключением Мачу-Пикчу и Галапагосских островов. Учитывая, что у нашего огромного южного соседа есть одни из самых диких мест на планете, его непременно стоит исследовать. Backroads предлагает новый тур под названием «Пеший тур по озёрному краю Патагонии в Аргентине», который представляет собой исследование национального парка Науэль-Уапи и многочисленных рукавов одноимённого озера.

Варианты размещения варьируются от ранчо в дикой местности до палаццо в европейском стиле на берегу озера. Маршруты проходят по каньонам и высоким вершинам, уровень сложности — 3 (из 5), а для тех, кто хочет проявить себя, доступны маршруты до 5 уровня сложности. Стоимость семидневного тура — от 7399 долларов США.

Путешествия по дикой природе: частное путешествие по Таиланду

Если выехать за пределы Бангкока, то вы обнаружите, что истинным сердцем культуры являются горы, леса и небольшие сельские общины северного Таиланда. «Частное путешествие по Таиланду» — это тур для небольшой группы, включающий в себя наблюдение за слонами, велопрогулку по объекту Всемирного наследия, кулинарный мастер-класс, поездки на плотах и двухдневное проживание в семье в деревне каренов. Вас ждет знакомство с горным племенем каренов, дегустация знаменитой уличной еды и посещение ремесленных рынков.

Поездка завершается в Чиангмае, древнем городе-крепости с десятками буддийских храмов, самым известным ночным рынком Юго-Восточной Азии и одними из лучших блюд национальной кухни. 11-дневный тур имеет 2-й уровень сложности (из 6) и стоит от 4695 долларов.

Trek Travel: Пеший поход по Коста-Рике

Коста-Рика — одно из тех волшебных мест, которое должен посетить каждый искатель приключений. Trek Travel  прокладывает путь в 2026 году с новым пешим туром по Коста-Рике. Это погружение в пышные тропические леса, туманные леса Монтеверде и дикие прибрежные тропы с отдыхом на пляжах полуострова Никойя. Прогуляйтесь по подвесным мостам, чтобы открыть для себя водопады, богатые биоразнообразием места обитания обезьян и ярких птиц. Культурная составляющая здесь очень важна, и вы сможете познакомиться с местными сообществами. Пешие прогулки и походы сочетаются с греблей на каяках, серфингом с веслом и расслабляющей пляжной йогой. Размещение предлагается в легендарных бутик-отелях страны, окруженных природой. Шестидневная поездка имеет рейтинг 2-го уровня сложности (из 4) и стоит от 5499 долларов.

EF Adventures: Испания, мультиприключение, Восточные Пиренеи и Каталония

В то время как все, похоже, направляются на запад Испании, чтобы пройти Камино де Сантьяго, тем, кто ищет менее многолюдные места, стоит обратить внимание на Spain Multi-Adventure The Eastern Pyrenees & Catalonia от EF Adventures. Этот мультиспортивный тур включает пеший поход по французскому национальному парку Пиренеи, сплав на байдарках по национальному парку Кап-де-Креус на побережье Коста-Брава, катание на электровелосипеде по средневековым каталонским деревням и поход по знаменитой прибрежной тропе Ками-де-Ронда. Конечно же, не обойдется и без культурных мероприятий: например, дегустации вина и мясных деликатесов в каталонской винодельне и посещение замка Гала-Дали, бывшей резиденции Сальвадора Дали и его жены, в Пуболе. Неспешность подразумевает утреннюю йогу в окружении вершин Пиренеев. Девятидневный тур имеет категорию «Умеренный» и стоит от 5399 долларов.

автор: Эверетт Поттер уже более десяти лет пишет для Forbes. Он освещает такие тренды, как покупка горнолыжного курорта миллиардером, основавшим Netflix, последние новости о путешествиях, приключенческие путешествия, роскошные туры и поездки на поезде. Он редактор Everett Potter’s Travel Report, эксперт National Geographic Expeditions и автор статей для National Geographic.

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

