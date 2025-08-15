Выпускники Университета Сассекса запускают проект по борьбе с гендерным насилием в своей родной стране

CentralAsia (MNG) -

Выпускники программы Chevening из Университета Сассекса реализуют проект по борьбе с гендерным насилием в Монголии. Проект будет финансироваться Фондом программы выпускников Chevening.

Стипендия Chevening Scholarship — международная система стипендий, позволяющая студентам с лидерскими качествами со всего мира проходить обучение в университетах Великобритании. Финансирование осуществляется за счёт Министерства иностранных дел и по делам Содружества и партнёрских организаций. Программа была начата в 1983 году, заявленная цель заключается в создании сети друзей Великобритании, которые будут будущими лидерами в своих странах. Своё название программа получила в 1994 году. В 2004 году Министерство иностранных дел и по делам Содружества приступило к осуществлению дополнительной программы стипендий Chevening, она предусматривает места для специалистов среднего звена, уже занимающих руководящие и влиятельные должности, которые будут проходить трёхмесячные курсы в областях, связанных с политическими целями Форин-офиса.

Борьба с гендерным насилием и домогательствами (ГНД) является важной вехой в развитии общества.

ГНД – это общий термин, охватывающий целый ряд форм поведения, включая акты насилия сексуального, физического, психологического и экономического характера. От других видов насилия и домогательств ГНД отличает то, что они либо направлены, либо непропорционально затрагивают людей определенного пола или гендера, включая лиц, не соответствующих гендерным нормам. ГНД являются результатом гендерного неравенства и неравного статуса, а это означает, что женщины и девочки особенно подвержены насилию и домогательствам, а неравные гендерные отношения могут помешать им сообщить о них.

Акты ГНД широко распространены – они отмечаются в каждой стране и когда-нибудь затронут все организации. С ними сталкиваются как мужчины, так и женщины, но чаще всего они совершаются мужчинами в отношении женщин и девочек, причем более одной из трех женщин в течение жизни подвергались той или иной форме физического или сексуального насилия. Эта цифра не включает случаи сексуальных домогательств, а это означает, что доля женщин, испытывающих ГНД в целом, вероятно, намного больше.

ГНД могут иметь ряд негативных последствий для здоровья и благополучия людей и их семей. Даже те формы ГНД, которые поначалу кажутся менее жесткими, могут оказывать разрушительное и длительное воздействие на физическое, психическое и/или сексуальное и репродуктивное здоровье людей, а также на их финансовое благополучие.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения