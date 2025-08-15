76 монгольских студентов получили гранты на обучение в вузах Китая

CentralAsia (MNG) - В посольстве Китая в Монголии прошла церемония вручения стипендий правительства Китая на 2025-2026 учебный год. В этом году 76 студентов получат возможность учиться в ведущих университетах Китая.
Посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань в своей речи отметила: «Надеюсь, что вы будете ценить возможность учиться в Китае, использовать знания во благо дружбы и сотрудничества между нашими странами и внести вклад в создание сообщества с единой судьбой для Китая и Монголии».
Правительство Монголии подписало соглашения о сотрудничестве с более чем 200 университетами Китая и около 30 вузами США, Австралии и Европы для привлечения монгольских студентов к стипендиальным программам.
Обучение в Китае по стипендии правительства Китая (CSC)
Стипендия CSC позволяет иностранным студентам бесплатно обучаться в Китае на бакалавриате, магистратуре и докторантуре, а также посещать языковые курсы при университетах и участвовать в научных программах.
Программа доступна студентам всех уровней образования, если в условиях не указано иное, и для граждан всех стран, кроме Китая.
источник: MiddleAsianNews