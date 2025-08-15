Монголия выбрана для пилотного проекта по использованию технологии беспилотников в почтовых операциях

CentralAsia (MNG) -

Заместитель генерального директора Всемирного почтового союза Мариан Освальд выразил благодарность правительству Монголии и коллективу АО «Монгол Шуудан» («Почта Монголии») за успешную организацию очередного заседания Руководящего совета Азиатско-Тихоокеанского почтового союза в Монголии. Мариан Освальд подчеркнул, что, хотя Монголия географически не имеет выхода к морю и имеет ограниченный доступ, назначенный почтовый оператор работает весьма успешно и имеет большой потенциал для дальнейшего роста.

Он также упомянул, что Монголия была выбрана в качестве одной из стран для реализации пилотного проекта по использованию технологии беспилотных летательных аппаратов в почтовых операциях, и выразил свою поддержку странам в разработке политических документов по беспилотникам в рамках проекта.

Мариан Освальд

Недавно в Абу-Даби впервые осуществили доставку посылки с помощью дрона в рамках пилотного проекта, направленного на развитие умной и автономной логистики. Операция прошла в районе Khalifa City, и стала важным шагом к интеграции беспилотных летательных систем в транспортную инфраструктуру эмирата.

Дрон доставил имитированный груз из местного почтового отделения в специально подготовленную зону, продемонстрировав возможность использования автономных воздушных средств для городских доставок. Тест был проведен при поддержке Инвестиционного управления Абу-Даби (ADIO), и выполнен компанией LODD и логистической группой 7X.

Мариан Освальд подчеркнул, что почтовая инфраструктура является критически важной инфраструктурой и уникальным сектором, который имеет потенциал для полной интеграции электронной коммерции и финансовой деятельности, не ограничиваясь почтовыми услугами.

Всемирный почтовый союз (ВПС), основанный в 1874 году, со штаб-квартирой в столице Швейцарии Берне является второй старейшей международной организацией в мире.

ВПС объединяет 192 страны и является основным форумом для сотрудничества между представителями почтового сектора. Он способствует созданию по-настоящему универсальной сети современных продуктов и услуг.

Таким образом, организация выполняет консультативную, посредническую и связующую роль, а также оказывает техническую помощь при необходимости. Она устанавливает правила международного почтового обмена и даёт рекомендации по стимулированию роста объёмов почтовых отправлений, посылок и финансовых услуг, а также повышению качества обслуживания клиентов.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения