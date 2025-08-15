Министр образования встретился с руководителями первой монгольской средней школы в Сеуле. Фото

CentralAsia (MNG) -

13 августа министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн встретился с Ю Хе Гюном, основателем Монгольской школы в Республике Корея, и руководством школы, чтобы обменяться мнениями о деятельности школы и будущем сотрудничестве.

В ходе встречи министр образования Наранбаяр выразил благодарность школе за выполнение функции моста между Монголией и Кореей и пропаганду родного языка и культуры, а также объявил, что он продолжит покрывать переменные расходы учащихся.

Он также предложил организовать презентацию урока, который проведёт Президент Монголии по случаю открытия нового учебного года 1 сентября, а также наладить сотрудничество со школой «Мэдлэ».

Администраторы монгольской школы сообщили министру, что им удалось создать среду обучения для монгольских детей, проживающих в Корее.

Монгольская школа в Корее работает уже 27 лет. В 2025-2026 учебном году в монгольской школе, впервые открывшейся в Сеуле в 1999 году, обучаются 346 монгольских детей с 1 по 12 класс.

Выпускники монгольской школы вернулись на родину для обучения в университетах, а также успешно приступили к обучению в зарубежных вузах. Из 27 выпускников 12-го класса этого года некоторые успешно сдали вступительные экзамены на родине и поступили в выбранные ими учебные заведения.

В настоящее время в школе работает более 20 преподавателей, 14 из которых — монголы. Поэтому все занятия ведутся на монгольском языке. Монгольские дети, обучающиеся в этой школе, выбирают корейский язык в качестве иностранного. Администрация школы также отметила, что хотя школа обеспечивает условия проживания для детей из сельской местности Кореи, существуют важные социальные требования – отсутствие школ-интернатов.

В Корее также проживает около 15 000 монгольских детей школьного возраста.

Кроме того, 15 августа в Улан-Баторе запланирована встреча выпускников.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения