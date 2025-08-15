Монголия и Республика Корея будут развивать сектор пространственной информации

CentralAsia (MNG) - 13 августа 2025 года Генеральный директор Главного управления по землеустройству, геодезии и картографии Энхманлай Ананд принял представителей Агентства по содействию развитию индустрии пространственной информации (SpaceN) и Службы управления качеством пространственной информации (SIQMS) Республики Корея.

В ходе встречи три организации обменялись мнениями о расширении сотрудничества и совместной реализации четырёхлетнего проекта (2027–2031 годы), направленного на развитие сектора пространственной информации Монголии и совершенствование связанных с ним технологий посредством обмена знаниями и опытом. В связи с этим был подписан Меморандум о взаимопонимании.

В рамках Меморандума о взаимопонимании стороны договорились сотрудничать в области обмена знаниями, опытом и технологиями, связанными с пространственной информацией; улучшения контроля и управления качеством пространственной информации; проведения совместных исследований и проектов; а также организации обучения по повышению квалификации специалистов.

Ожидается, что сотрудничество будет способствовать развитию и технологическому прогрессу сектора пространственной информации в Монголии, а также укреплению дружественных отношений и партнерства между двумя странами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения