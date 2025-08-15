Монголия и Китай проведут совместную проверку государственной границы

CentralAsia (MNG) - Третья совместная проверка государственной границы между Монголией и Китая будет проведена в ближайшее время. Проверка начнется в Улан-Баторе, после чего совместные группы продолжат работу на местности вдоль линии государственной границы. Об этом сообщило ИА Монцамэ.

Согласно «Соглашению о границе между Монголией и Китаем, первая проверка монголо-китайской границы была проведена в 1982-1984 годах, а вторая – в 2002-2005 годах. В ходе проверок было создано геодезическое положение, составлены топографические карты с использованием аэрофотосъёмки, определены точки пересечения и высоты пограничных знаков.

Очередная встреча для подготовки к третьей проверке государственной границы между Монголией и Китаем состоялась в Улан-Баторе 5-6 августа. На ней стороны договорились о создании совместной комиссии, которая будет заниматься проведением третьей проверки границы. Первое заседание комиссии запланировано на первый квартал 2026 года.

В настоящее время также проходит вторая проверка государственной границы между Монголией и Российской Федерацией, которая стартовала в 2023 году. Эта работа включает создание геодезической сети, составление топографических карт, а также определение точек пересечения и высоты пограничных знаков.

Граница между Монголией и Китайской Народной Республикой была установлена в 1962-1964 годах и зарегистрирована в ООН в 1975 году.

