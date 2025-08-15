Предложение отечественных производителей о налоговой реформе будет рассмотрено

CentralAsia (MNG) - Совет по экономическому развитию, целью которого является поддержка деятельности правительства путем предоставления профессиональной помощи, координации своевременной политики экономического развития, проведения исследований, предоставления рекомендаций и содействия государственно-частному сотрудничеству, собрался 12 августа 2025 года. Об этом сообщил Секретариат Кабинета министров правительства.

Министр финансов Жавхлан Болд представил на встрече ключевые моменты обсуждения налоговой реформы. В общей сложности 13 000 участников, включая отдельных граждан, предприятия, Монгольскую национальную торгово-промышленную палату, Монгольский деловой совет, специализированных налоговых консультантов и профессиональные ассоциации, внесли 176 000 предложений. Более 50% всех предложений нашли отражение в законопроекте, что соответствует основополагающему принципу поддержания экономической стабильности.

Жавхлан Болд

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав поручил Министерству финансов тщательно рассмотреть предложения по поддержке создателей богатства и производителей, которые создают рабочие места, отметив, что налоговая реформа должна поддерживать создателей богатства, производителей и работодателей путем постепенного увеличения возмещения НДС и устранения системы, при которой налогоплательщики оказываются в невыгодном положении, а не соблюдающие требования организации получают выгоду.

Премьер-министр заявил, что правительству следует разработать законопроект «О свободе предпринимательской деятельности» в рамках обеспечения стабильности работы Совета, а также оказания поддержки и правовой защиты предпринимательской деятельности частного сектора.

В настоящее время разрабатывается пакет законопроектов, направленных на продвижение налоговой реформы и поддержку частного сектора, работодателей, субъектов, создающих благосостояние, и промышленников. Депутаты парламента активно работают над увеличением экспорта, развитием торговли и внесением изменений в процедуры таможенного контроля.

