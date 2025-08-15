The Mongolz выбила из BLAST Bountу 2025 команду из Турции — Aurora Gaming

Итоговый счет напряженной встречи составил 2-0 в пользу коллектива из Монголии.

Противостояние между противниками вышло ярким — в один момент турецкий состав практически смог выиграть для себя вторую карту, но у соперников были другие планы. Dust2, который был выбран Aurora Gaming, не поддался усилиям и его забрали монголы — 13:11. На Mirage все стало еще более захватывающим — The MongolZ смогли сделать камбэк и вывести игру на овертаймы, где не оставили турецкому составу и шанса — счет составил 16:13.

В то время MOUZ обыграли Astralis в четвертьфинале BLAST Bounty 2025 Season 2.

Датский состав пытался побороть «мышек», но не удалось сделать этого ни разу, счет составил 2-0.

Как бы Astralis ни старались, их противник всегда оказывался сильнее, что стало очевидным во время первой же карты. Сначала MOUZ забрали Nuke со счетом 13:8, эту карту выбрали датчане. После чего они одержали верх и на своем пике на Mirage — с разгромным итоговым счетом 13:4.

BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals — заключительный турнир, который проходит на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет $500 тыс.

источник: MiddleAsianNews

