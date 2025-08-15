Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в Магадане глава государства ознакомится с объектами благоустройства и промышленности, а также проведет встречу с губернатором Сергеем Носовым.

«Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам», - отметил он.

Расстояние между Магаданом и Анкориджем, где состоится российско-американский саммит, составляет около 3-х тыс. км. Полет между городами займет примерно четыре часа.

Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 (по московскому времени). Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Сначала лидеры проведут переговоры тет-а-тет, затем — с участием делегаций, после чего переговоры продолжатся за рабочим завтраком.