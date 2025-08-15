Итогового документа после встречи на Аляске не будет, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Кремль и Белый дом не планируют готовить какой-либо документ по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Документа] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», — ответил он на вопрос журналиста.

По его словам, Путин и Трамп очертят круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь.

Песков также отметил, что прогнозировать результаты переговоров президентов России и США на Аляске было бы ошибкой. «Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать, пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат», - сказал Песков.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.