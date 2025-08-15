Россия и Украина обменялись пленными

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Представители России и Украины провели очередной раунд обмена пленными, сообщило Минобороны РФ 15 августа.

Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ. Как подчеркнули в ведомстве, обмен прошел при посредничестве ОАЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными. «Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных — защитники Мариуполя», — сообщил он. Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что в Украину вернулись 33 военных и 51 гражданский.

Делегации России и Украины договорились об обменах в начале июня на переговорах в Стамбуле. Речь шла об обмене тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших на войне солдат. Обмены стартовали 9 июня. Число освобожденных военнопленных на каждом из этапов не раскрывалось. Предыдущий обмен прошел 4 июля.