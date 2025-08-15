Трамп допустил возможность сокращения войск НАТО в Европе — ради мира в Украине

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов будет позднее рассмотреть идею сокращения численности войск США в Европе в рамках урегулирования в Украине.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

На брифинге Трампу задали вопрос: «Господин президент, поддержали бы вы или согласились на сокращение войск НАТО в Европе, в таких странах, как Польша, чтобы убедить Россию согласиться на мирное соглашение?».

«Мне еще не задавали этот вопрос. Возможно, я подумаю об этом позже, но пока его не поднимали», – ответил президент США.

По словам Трампа, «президент Путин хотел бы увидеть сделку». При этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты все стороны, включая предыдущую администрацию Белого дома. «Я думаю, что ситуация, в которой мы оказались, никогда не должна была начинаться. Она не началась при мне, и четыре года об этом даже не говорили. Но я видел, что это произойдет после моего ухода. Все, что мы делали, было неправильно, все, что было сделано, было неправильно, все виноваты, Путин виноват, все они виноваты. Этой войны никогда бы не случилось», — сказал он.

Переговоры президентов России и США состоятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Урегулирование в Украине станет центральной темой встречи.