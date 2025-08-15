В Индии в результате наводнения погибли 50 человек, около 100 человек пострадали

CentralAsia (CA) - Мощный ливень обрушился на деревню в округе Киштвар в Джамму и Кашмире. По имеющимся данным, погибли 50 человек, около 100 человек получили ранения и были доставлены в больницы, сообщает The Indian Express.

Более 50 человек остаются пропавшими без вести.

Большинство погибших были паломниками, которые шли от деревни Чосити к индуистскому храму Мачаил Мата.

Местная администрация проводит спасательные работы, на место происшествия прибыли подразделения Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также армия Индии.

Премьер-министр Нарендра Моди заверил, что ситуация находится под пристальным вниманием.

«Мои мысли и молитвы со всеми, кто пострадал от ливня и наводнения в Киштваре, Джамму и Кашмире. Ситуация находится под пристальным вниманием. Ведутся спасательные работы. Нуждающимся будет оказана вся возможная помощь», – сказал премьер Индии.

По словам местных жителей, когда начался ливень, уровень воды резко поднялся и за считаные секунды людей смыло грязевым потоком.

Чиновники опасаются, что число жертв может возрасти.