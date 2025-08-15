В Сербии продолжаются протесты, десятки человек задержаны

В Сербии вторые сутки продолжаются столкновения противников президента Александара Вучича с его сторонниками, сообщает Deutsche Welle.

Порядка в 30 городах ранены минимум 42 полицейских, 26 из них - в Белграде, задержаны 37 участников акций протеста, сообщил в ночь на пятницу, 15 августа, министр внутренних дел Ивица Дачич.

В городе Нови-Сад на севере Сербии протестующие ворвались в штаб-квартиру Сербской прогрессивной партии Вучича, разбили окна двух офисов и вынесли из здания ряд предметов обстановки. В Белграде противников правительства забросали фейерверками, на улицах царил хаос.

Дачич раскритиковал полицию за то, что она, по его мнению, не приняла достаточно жестких мер против демонстрантов в Нови-Саде.

Министр утверждал, что речь не шла о «мирных студенческих демонстрациях», а о протестующих, стремящихся «атаковать государство».

Вучич пообещал, что число задержаний будет увеличено. Президент также заявил о реформах полиции, судебной системы и прокуратуры. «Государство должно будет выполнять свою работу», - привело его слова агентство Tanjug.

Сербская оппозиция во главе со студенческими организациями проводит акции протеста уже девять месяцев. Они начались после того, как с 1 ноября на вокзале Нови Сада обрушился железобетонный козырек, в результате погибли 16 человек.

Демонстранты требуют наказать виновных в этой трагедии, ужесточить борьбу с коррупцией, а также объявить внеочередные выборы.

В январе на фоне протестов в отставку ушел премьер-министр Сербии и бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич. В марте парламент страны утвердил это решение. Новым главой правительства стал профессор медицины Джуро Мацут, кандидатуру которого предложил Вучич.