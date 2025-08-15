В Чолпон-Ате состоялась встреча главы правительства РФ и первого вице-президента Ирана

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В госрезиденции в городе Чолпон-Ата 15 августа состоялась встреча председателя правительства России Михаила Мишустина и первого вице-президента Ирана Мохаммада Реза Ареф.

Они прибыли в Кыргызстан для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, вице-президент Ирана в качестве наблюдателя.

Стороны обсудили двухстороннее сотрудничество, включая торгово-экономические, культурно-гуманитарные сферы, образование, энергетику, фармацевтику и другое.

Отношения РФ и Ирана основаны на принципах дружбы и взаимного учета интересов друг друга, сказал Мишустин и передал добрые пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Путина.