В Чолпон-Ате состоялась встреча главы правительства РФ и первого вице-президента Ирана
- Азия и мир, политика
- 11:14, 15 августа 2025
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В госрезиденции в городе Чолпон-Ата 15 августа состоялась встреча председателя правительства России Михаила Мишустина и первого вице-президента Ирана Мохаммада Реза Ареф.
Они прибыли в Кыргызстан для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, вице-президент Ирана в качестве наблюдателя.
Стороны обсудили двухстороннее сотрудничество, включая торгово-экономические, культурно-гуманитарные сферы, образование, энергетику, фармацевтику и другое.
Отношения РФ и Ирана основаны на принципах дружбы и взаимного учета интересов друг друга, сказал Мишустин и передал добрые пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Путина.
