экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Чолпон-Ате состоялась встреча главы правительства РФ и первого вице-президента Ирана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В госрезиденции в городе Чолпон-Ата 15 августа состоялась встреча председателя правительства России Михаила Мишустина и первого вице-президента Ирана Мохаммада Реза Ареф. 

Они прибыли в Кыргызстан для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, вице-президент Ирана в качестве наблюдателя. 

Стороны обсудили двухстороннее сотрудничество, включая торгово-экономические, культурно-гуманитарные сферы, образование, энергетику, фармацевтику и другое. 

Отношения РФ и Ирана основаны на принципах дружбы и взаимного учета интересов друг друга, сказал Мишустин и передал добрые пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Путина.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com