Казахстан обошел Россию, Китай и страны Центральной Азии по ВВП на душу населения

CentralAsia (KZ) - Казахстан обгоняет по ВВП на душу населения Россию и Китай. Об этом свидетельствует прогноз Международного валютного фонда на текущий год, опубликованный 14 августа.

ВВП на душу населения — это показатель, который позволяет оценить средний уровень экономической активности на одного жителя страны. Он рассчитывается путем деления общего объема ВВП на численность населения.

Согласно данным МВФ, в 2025 году показатель ВВП на душу населения в Казахстане составит $14,77 тыс., против $14,26 тыс. у России и $13,69 тыс. у Китая.

Казахстан не впервые обходит по этому показателю Россию — аналогичная ситуация была в 2015 году ($10,5 тыс. у Казахстана против $9,2 тыс. у РФ).

В Центральноазиатском регионе Казахстан сейчас также занимает первое место. На второй строчке разместился Туркменистан ($13,34 тыс.), на третьем — Узбекистан ($3,51 тыс.), далее идут Кыргызстан и Таджикистан ($2,75 тыс. и $1,43 тыс., соответственно).

Аналитики фонда связывают результат Казахстана с несколькими факторами, пишет Forbes.kz, в частности — сырьевыми ресурсами, ростом экспорта, улучшением инвестклимата, а также инвестициями в социальную инфраструктуру. Также они отмечают выгодное географическое положение страны, развитие транспортно-логистических связей и макроэкономическая стабильность, поддерживаемая политикой Национального банка и правительства.

