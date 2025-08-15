В казахстанской власти больше нет семейно-клановой системы, - Токаев

CentralAsia (KZ) - В казахстанкой власти больше нет семейно-клановой системы, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня мы сплоченно, объединившись всем народом, строим справедливый, чистый и сильный Казахстан. Для формирования нового качества нации мы запустили важные реформы. Это масштабная и сложная работа, в которой уже достигнуты значительные результаты. Полностью обновлена политическая система, определен новый экономический курс. Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан. В государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм», - сказал Токаев, выступая в пятницу на пленарном заседании Августовской конференции.

Он подчеркнул, что сегодня в РК растет свободолюбивое и мыслящее поколение.

«Уважение к закону и порядку становится незыблемым принципом. Одним словом, Казахстан вступил в качественно новый этап развития. Однако следует понимать, что мало провозгласить изменения, не менее важно прочно закрепить их. Для достижения этой цели необходимо обновить общественное сознание», – подчеркнул президент.

