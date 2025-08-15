экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер Кубы назвал экономическую блокаду со стороны США основным препятствием для развития страны

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус выступил с речью на заседании Евразийского межправительственного совета, проходящем 15 августа в Чолпон-Ате. В своем обращении он выразил благодарность за приглашение и подчеркнул стремление Кубы укреплять связи с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Марреро Крус передал приветствия от имени народа и правительства Кубы, отметив недавний визит президента Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске. «ЕАЭС – это не просто институциональная структура для обсуждения экономических вопросов, а живой проект сотрудничества, служащий ярким примером в борьбе с колоссальными вызовами на международной арене», - сказал он.

Премьер отметил потенциал ЕАЭС для формирования устойчивых цепочек поставок, продвижения инноваций и технологического суверенитета, также возможности для деловых контактов, выявленные кубинской делегацией на Четвертом Евразийском экономическом форуме в Минске, и предложил позиционировать Кубу как логистический центр для распределения продукции ЕАЭС в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Ключевыми сферами сотрудничества названы металлургия, химическая промышленность, производство удобрений, продуктов питания, энергетика, здравоохранение и биотехнология. Марреро Крус сообщил о договоренности между Торговой палатой Кубы и Деловым советом ЕАЭС о создании двустороннего комитета по логистике, призвав начать работу как можно скорее.

Он также анонсировал четвертое заседание совместной комиссии между Евразийской экономической комиссией и Кубой, где будет обсуждаться план сотрудничества на 2025–2030 годы. Премьер-министр пригласил представителей ЕАЭС на Международную Гаванскую ярмарку, которая пройдет с 24 по 29 ноября 2025 года.

В его речи была затронута тема экономической блокады Кубы со стороны США, которую Марреро Крус назвал основным препятствием для развития страны. «Несмотря на сложный экономический период, мы справимся с трудностями, потому что кубинцы — сплоченный, неунывающий и креативный народ», – сказал он, выразив благодарность странам ЕАЭС за поддержку в требовании отмены блокады.

В заключение премьер-министр Кубы пожелал успехов ЕАЭС и его членам, подчеркнув необходимость единства для защиты мира, многосторонности и международной солидарности. «Вместе мы будем двигаться всегда до победы», – сообщил он.

