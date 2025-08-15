экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью «СССР»

CentralAsia (CA) -  Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере с надписью «СССР». Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Известий».

Корреспондент издания спросил у главы внешнеполитического ведомства, бывал ли он на Аляске до этого и нравится ли ему там. На первый вопрос дипломат ответил утвердительно, а второй оставил без ответа.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Сначала президенты пообщаются тет-а-тет — с ними будут только переводчики. Позднее к ним присоединятся остальные члены делегаций.

По словам Лаврова, у России есть четкая позиция, как должен закончиться военный конфликт, и необходимые аргументы для ее донесения на этой встрече.

Ранее Лавров ответил на вопрос о «мандраже» перед саммитом с Трампом. «А что это такое?» — в шутку спросил дипломат.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com