Астероид диаметром 50 метров пролетит близко от Земли 17 августа

CentralAsia (CA) - В конце этой недели рядом с Землей пролетит астероид 2025 PM диаметром 50 м, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. В воскресенье, 17 августа, в 12:03 мск он пройдет на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли.

О приближении небесного тела предупредили и в Лаборатории реактивного движения NASA, сообщает Newsweek. Издание отмечает, что по размеру 2025 PM сопоставим с самолетом, он приблизится к Земле на максимально близкое расстояние — 654 тыс. миль (больше 1 млн км). Jerusalem Post сравнивает астероид с тремя тираннозаврами, каждый из которых мог весить до 15 т, но при этом отмечает, что масса 2025PM неизвестна.

NASA также следит за астероидом 2025 PR1 диаметром около 55 футов (16,7 м), который приблизится к Земле в субботу на 609 тыс. миль (980 тыс. км).

В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что 2025 PM входит в число опасных астероидов благодаря необычно близкому сближению с планетой (к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит). Пролет тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году еще один раз, в конце сентября.

2025 PM относится к группе Апполонов, то есть околоземных астероидов, орбиты которых пересекают земную орбиту с внешней стороны, его обнаружили 1 августа. Характеристики объекта пока слабо изучены, скорее всего, он представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, сообщили в лаборатории. Несмотря на пролет вблизи Земли, «вероятность его захвата планетой очень мала», отметили ученые, он может изменить траекторию только при столкновении с другим небесным телом.