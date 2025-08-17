Новый вид древнего кита обнаружили учёные из Австралии

Киты вида Janjucetus dullardi / Фото Museums Victoria

CentralAsia (CA) - Учёные из Австралии открыли новый вид древнего кита, сообщает издание The Gaurdian.

Ранее неизвестный вид китов назвали Janjucetus dullardi в честь местного жителя Росса Дулларда, который обнаружил останки животного во время прогулки по пляжу Ян-Джук. Свою находку он передал учёным, рассказали ABC News.

Доктор Эрих Фицджеральд с зубами и частью окаменелого черепа Janjucetus dullardi .

Представители этого вида были небольшого размера, примерно как дельфины. Во взрослом возрасте длина животных достигала трёх метров. У китов были большие глаза размером с теннисный мяч и короткая морда с глубоко укоренившимися зубами. Наличие острых зубов делает вид мало похожим на ближайших ныне живущих родственников из семейства усатых китов.

Сравнение размеров синего кита, кита вида Janjucetus dullardi и человека / Фото Museums Victoria

«Это был действительно уродливый кит, лично мне не хотелось бы оказаться с ним в воде», – сказал старший куратор палеонтологии в Научно-исследовательском институте-музее Виктории Эрих Фицджеральд.

По оценкам учёных, такие киты обитали на Земле 25 млн лет назад.